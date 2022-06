Apple Aktie News: Apple gibt am Donnerstagvormittag ab

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09.06.2022 09:22:00 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 137,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 137,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 137,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 534 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Am 11.06.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 179,22 USD.

Apple ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 97.278,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.584,00 USD in den Büchern standen.

Apple wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

