Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Dienstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 227,46 USD.

Die Apple-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 227,46 USD. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 226,38 USD. Bei 228,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.953.151 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,16 USD. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,31 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 164,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 27,86 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,991 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 02.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 94,84 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 90,75 Mrd. USD.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Apple am 24.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Drei Magnificent Seven-Aktien im Fokus: Diese KI-Aktien könnten bis 2030 mehr wert sein als NVIDIA

Euphorie verflogen? Darum droht Anlegern ein schwieriger Börsen-Sommer

Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Montagshandels im Plus