Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochmittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,8 Prozent auf 138,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,76 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 139,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.258 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,90 Prozent. Am 17.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 123,86 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 11,66 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 173,38 USD.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,24 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90.146,00 USD im Vergleich zu 83.360,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Apple am 26.01.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

