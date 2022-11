Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Apple-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,7 Prozent auf 137,00 EUR nach. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 136,62 EUR nach. Bei 139,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 54.197 Apple-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 172,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 20,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,61 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 173,38 USD je Apple-Aktie aus.

Am 27.10.2022 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 90.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 83.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

