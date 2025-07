Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Apple

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 210,68 USD.

Das Papier von Apple befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 210,68 USD ab. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 210,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,44 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.488.595 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,45 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 19,68 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 226,19 USD.

Apple gewährte am 01.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Apple-Bilanz für Q3 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 7,17 USD je Aktie aus.

