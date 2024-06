Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Apple zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 198,33 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 198,33 USD nach oben. Bei 198,33 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 193,67 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.094.194 Apple-Aktien.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,62 USD an. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 0,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (164,08 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 17,27 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,989 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 203,00 USD angegeben.

Apple gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 90,75 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 94,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.07.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,59 USD je Apple-Aktie.

