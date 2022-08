Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,7 Prozent auf 165,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 165,00 EUR. Bei 164,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.487 Apple-Aktien.

Am 11.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 165,00 EUR. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2021 bei 119,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 38,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 172,89 USD.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,20 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,87 Prozent auf 82.959,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81.434,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,10 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Trotz Preiserhöhung: Amazon Prime-Kunden haben bald auf einen Dienst weniger Zugriff

"The Big Short"-Investor Michael Burry warnt vor Euphorie in der Bilanzsaison - und setzt auf diese Aktien

Foxconn-Aktie: Taiwan lehnen wohl Beteiligung von Apple-Zuliefer Foxconn an chinesischem Chiphersteller ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com