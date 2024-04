Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Apple im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 178,08 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 178,08 USD nach oben. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 178,35 USD an. Bei 174,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.911.086 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.04.2023 bei 161,45 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 10,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 200,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 119.575,00 USD – ein Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 117.154,00 USD erwirtschaftet hatte.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren. Am 24.04.2025 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

