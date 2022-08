Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag stärker

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 165,62 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 165,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55.271 Apple-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 165,76 EUR erreichte der Titel am 12.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,44 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 38,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 172,89 USD je Apple-Aktie an.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 82.959,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 81.434,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

