Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagvormittag fester

Die Apple-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 161,60 EUR. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 161,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,60 EUR. Bisher wurden heute 4.875 Apple-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 6,41 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2021 bei 119,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,30 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 177,11 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 28.07.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 82.959,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81.434,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,09 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Hot Stocks heute: Aktuelle Einschätzung zu den Trades: Apple, Dow Jones, EUR/USD, Gold und Silber

Was sind eigentlich Aktien-Token?

Gene Munster sieht bei Apple-Aktie langfristig großes Kurspotenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Denis Kuaev / Shutterstock,.com