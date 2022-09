Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag auf rotem Terrain

Die Apple-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 154,82 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 154,50 EUR. Bei 155,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 36.506 Apple-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,33 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2021 auf bis zu 119,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,62 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,11 USD.

Am 28.07.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 82.959,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 81.434,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,09 USD je Aktie aus.

