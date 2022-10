Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagmittag auf grünem Terrain

Um 12:22 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 146,60 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 147,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 146,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 34.919 Apple-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2022 auf bis zu 172,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 15,09 Prozent niedriger. Am 15.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,96 EUR ab. Mit Abgaben von 20,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,88 USD.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 82.959,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 81.434,00 USD umsetzen können.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,10 USD fest.

