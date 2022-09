Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple büßt am Donnerstagmittag ein

Die Apple-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 155,62 EUR. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 155,48 EUR. Bei 156,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 14.774 Apple-Aktien gehandelt.

Bei 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 9,87 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,44 EUR am 05.10.2021. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 30,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,11 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 28.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,20 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81.434,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82.959,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

