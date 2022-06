Apple Aktie News: Apple am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16.06.2022 16:22:00 Uhr 2,7 Prozent auf 125,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 124,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 149.914 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 162,88 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 23,01 Prozent niedriger. Am 17.06.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 106,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 17,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 179,22 USD für die Apple-Aktie.

Am 28.04.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97.278,00 USD – ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 89.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,58 USD je Apple-Aktie belaufen.

