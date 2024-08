Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 224,12 USD ab.

Die Apple-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 224,12 USD. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 223,67 USD. Bei 224,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 3.579.426 Aktien.

Am 16.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 237,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 26,79 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,991 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 214,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 01.08.2024. In Sachen EPS wurden 1,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,27 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 85,78 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,70 USD je Apple-Aktie.

