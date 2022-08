Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zieht am Mittwochvormittag an

Um 09:22 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 170,52 EUR nach oben. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 171,00 EUR an. Bei 171,00 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.032 Stück gehandelt.

Bei 171,10 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,34 Prozent. Bei 119,00 EUR fiel das Papier am 05.10.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 176,78 USD.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 82.959,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81.434,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2022 6,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

