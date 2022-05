Apple Aktie News: Apple am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Um 19.05.2022 16:22:00 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 132,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 131,48 EUR aus. Bei 133,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 276.092 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 18,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2021 auf bis zu 100,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 32,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,78 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 28.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 97.278,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89.584,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Apple am 02.08.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,58 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

