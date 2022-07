Apple Aktie News: Apple am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 19.07.2022 12:22:00 Uhr 3,1 Prozent auf 144,08 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 143,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 145,26 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 35.023 Aktien.

Bei 162,88 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,54 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.07.2021 bei 119,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 20,97 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,11 USD.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 97.278,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 89.584,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Apple rechnen Experten am 01.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2022 6,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Längere Batterielaufzeit und robustes Metallgehäuse: Pläne für Apple Watch für Extremsportler geleakt

Scam oder noch in den Kinderschuhen? Erste NFT-Konsole "Polium One" erntet Shitstorm

Apple-Aktie: Analysten sehen höher als erwartete Nachfrage nach Apples iPhones

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com