Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 224,58 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 224,58 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 224,45 USD. Bei 225,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.428.393 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 237,23 USD markierte der Titel am 16.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,63 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 164,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,94 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,991 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 214,67 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 85,78 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Apple-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

