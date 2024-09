Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 226,91 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 226,91 USD nach oben. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 227,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,01 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.696.434 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 16.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 237,23 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 164,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,991 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 230,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 01.08.2024. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 85,78 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81,80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

