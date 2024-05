Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 190,34 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 190,34 USD. Bei 190,36 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 189,35 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.787.945 Apple-Aktien.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,88 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 164,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,988 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 201,13 USD.

Am 02.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 90,75 Mrd. USD – eine Minderung von 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,84 Mrd. USD eingefahren.

Am 24.07.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,59 USD je Apple-Aktie.

