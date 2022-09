Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 158,26 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 159,82 EUR. Mit einem Wert von 157,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 69.943 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2022 auf bis zu 172,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,34 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,44 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,50 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 177,11 USD.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,30 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 82.959,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 81.434,00 USD eingefahren.

Am 03.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

