Fokus auf Aktienkurs

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

22.08.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 227,75 USD.

Die Apple-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 227,75 USD. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 228,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 227,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1.319.750 Stück. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (237,23 USD) erklomm das Papier am 16.07.2024. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 4,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Abschläge von 27,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,991 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 214,67 USD für die Apple-Aktie aus. Apple ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 USD gegenüber 1,27 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85,78 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 81,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Apple-Aktie Hot Stocks heute: NVIDIA verdient derzeit als einziger an KI - PDD Holdings (Temu) ist ein Hot Pick Börse New York: S&P 500 schlussendlich freundlich Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Hot Stocks heute: NVIDIA verdient derzeit als einziger an KI - PDD Holdings (Temu) ist ein Hot Pick Börse New York: S&P 500 schlussendlich freundlich Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com