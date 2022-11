Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag schwächer

Um 04:22 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 144,06 EUR ab. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 143,26 EUR. Bei 144,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.356 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. 16,56 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2022 Kursverluste bis auf 123,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 173,38 USD für die Apple-Aktie.

Am 27.10.2022 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,24 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 90.146,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 83.360,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,23 USD je Apple-Aktie.

