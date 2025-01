Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Apple zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 225,27 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 225,27 USD zu. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 226,26 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 224,66 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.143.115 Apple-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,46 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 27,16 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 233,96 USD für die Apple-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 31.10.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,97 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 94,93 Mrd. USD im Vergleich zu 89,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Apple die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Über diese Dividenden darf sich Warren Buffett 2025 freuen

NVIDIA-Aktie vor neuen Höhen? NVIDIA hat das Potenzial für weiteren Auftrieb im Jahr 2025

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen