Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple steigt am Mittwochvormittag

Um 09:22 Uhr sprang die Apple-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 167,86 EUR zu. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 167,86 EUR aus. Bei 167,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1.030 Stück.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 40,54 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 176,78 USD für die Apple-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.07.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,20 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 82.959,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 81.434,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2022 6,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

