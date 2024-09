Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Nachmittag vor

Apple im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 227,47 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 227,47 USD. Bei 229,33 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 228,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1.208.411 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (237,23 USD) erklomm das Papier am 16.07.2024. Mit einem Zuwachs von 4,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (164,08 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 27,87 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,991 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 230,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 01.08.2024. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,27 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 85,78 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Apple-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

