Apple Aktie News: Apple verteidigt Stellung am Mittag

Mit einem Kurs von 151,22 EUR zeigte sich die Apple-Aktie im XETRA-Handel um 25.07.2022 12:22:00 Uhr kaum verändert. Bei 151,38 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Apple-Aktie sank bis auf 150,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 150,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.152 Apple-Aktien.

Bei 162,88 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 7,16 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2021 gab der Anteilsschein bis auf 119,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,61 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 176,11 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 28.04.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 97.278,00 USD im Vergleich zu 89.584,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 28.07.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2022 6,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

