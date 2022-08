Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag gefragt

Die Apple-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 169,56 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 169,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,00 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1.500 Aktien.

Am 19.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 41,96 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,78 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 28.07.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 82.959,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81.434,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2022 6,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

