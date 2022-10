Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 151,92 EUR. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 152,14 EUR aus. Bei 151,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 43.227 Apple-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2022 auf bis zu 172,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 12,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 123,86 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 22,65 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 174,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 82.959,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 81.434,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Apple am 27.10.2022 präsentieren. Am 26.10.2023 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,77 USD fest.

