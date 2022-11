Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagvormittag in Rot

Das Papier von Apple gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 145,10 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 144,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 144,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.163 Apple-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,66 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 15,96 Prozent zulegen. Bei 123,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,15 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 173,38 USD angegeben.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 USD je Aktie in den Büchern standen. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83.360,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 26.01.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

