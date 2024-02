Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple büßt am Nachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 181,60 USD.

Die Apple-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 181,60 USD. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 181,15 USD. Bei 182,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 7.050.458 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 199,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 9,03 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,90 USD. Dieser Wert wurde am 03.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 201,25 USD je Apple-Aktie aus.

Apple gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 119.575,00 USD im Vergleich zu 117.154,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

