Apple Aktie News: Apple am Mittag mit Einbußen

Der Apple-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 26.05.2022 12:04:00 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 129,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 129,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.789 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 162,88 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 02.06.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,36 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 179,78 USD angegeben.

Apple ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97.278,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Apple am 02.08.2022 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple ist wohl auf der Suche nach Produktionsmöglichkeiten außerhalb von China

Umweltdebatte in den USA: Die dunkle Seite des Bitcoin-Minings

Netflix-Aktie, Meta-Aktie & Co. in der Krise: Hedgefonds haben im ersten Quartal massiv Tech-Aktien verkauft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Adam Berry/Getty Images