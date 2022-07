Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 26.07.2022 16:22:00 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 150,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 150,70 EUR. Bei 149,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.642 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2021 bei 119,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 25,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,11 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,52 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97.278,00 USD – ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 89.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Apple wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,14 USD je Aktie.

