Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 226,65 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 226,65 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 227,56 USD. Mit einem Wert von 227,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.588.508 Apple-Aktien.

Am 16.07.2024 markierte das Papier bei 237,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Mit einem Kursverlust von 27,61 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,991 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 230,00 USD aus.

Apple ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 85,78 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 81,80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Apple am 24.10.2024 vorlegen.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

