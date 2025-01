Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 227,21 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 227,21 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 227,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,12 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.390.038 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD an. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 14,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 233,96 USD für die Apple-Aktie.

Apple veröffentlichte am 31.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,07 Prozent auf 94,93 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Apple-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.01.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

