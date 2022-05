Apple Aktie News: Apple schiebt sich am Nachmittag vor

Das Papier von Apple legte um 27.05.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 137,26 EUR. Bei 137,60 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 134,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.609 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 162,88 EUR. Gewinne von 15,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.06.2021 gab der Anteilsschein bis auf 101,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 35,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 179,78 USD an.

Apple gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97.278,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 89.584,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

