Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 147,74 EUR. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 148,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.982 Apple-Aktien.

Bei 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 14,43 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2022 Kursverluste bis auf 123,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 19,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 174,71 USD für die Apple-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 28.07.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 82.959,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81.434,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Apple wird am 27.10.2022 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

