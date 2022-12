Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Vormittag an Boden

Die Apple-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 125,06 EUR. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 125,06 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,80 EUR. Zuletzt wechselten 1.027 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2022 bei 173,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 27,78 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2022 bei 122,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 2,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 172,13 USD aus.

Am 27.10.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 90.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 83.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Apple am 26.01.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,19 USD je Apple-Aktie.

