Apple Aktie News: Apple tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie notierte um 16:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 151,60 EUR zu. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 153,28 EUR. Mit einem Wert von 151,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 143.513 Apple-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 6,93 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,58 EUR am 20.05.2021. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 50,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 175,33 USD.

Apple ließ sich am 28.01.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 123.945,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 111.439,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Apple wird am 28.04.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 02.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Apple.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,53 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com