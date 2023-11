Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Apple

Apple im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Apple. Zuletzt ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 173,00 EUR.

Die Apple-Aktie notierte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 173,00 EUR. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 172,62 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 173,00 EUR. Bisher wurden via Tradegate 6.161 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 179,32 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 32,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 196,56 USD angegeben.

Am 02.11.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89.498,00 USD – eine Minderung von 0,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 90.146,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,54 USD im Jahr 2024 aus.

