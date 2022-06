Apple Aktie News: Apple am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Apple-Aktie wies um 30.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 131,34 EUR abwärts. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 130,88 EUR. Bei 131,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 74.255 Apple-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 162,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 19,36 Prozent zulegen. Am 01.07.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,22 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 28.04.2022 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,52 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97.278,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q3 2022 wird am 28.07.2022 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,58 USD je Aktie aus.

