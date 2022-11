Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Apple

Die Apple-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 136,54 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 135,50 EUR. Bei 136,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.149 Stück gehandelt.

Am 19.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Am 17.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 10,24 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 173,38 USD je Apple-Aktie an.

Apple veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 90.146,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 83.360,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,23 USD je Aktie aus.

