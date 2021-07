Apple: Elf Gründe, warum Macs die idealen Geräte für Geschäftskunden sein sollen

• Leistungsstarke Geräte dank M1-Chip• Macs brauchen weniger Support dank intuitiver Bedienung• 84 Prozent der "weltweit führenden Innovatoren" nutzen Macs

Ein Leistungsstarkes Gerät

Vor allem wird von Apple hervorgehoben, dass die Macs aufgrund des M1-Chips sehr leistungsstark sind. Das MacBook Air soll dank dem Chip sogar 3,5-mal schneller sein als zuvor. Außerdem sorgt der M1-Chip, nach Apple, für eine bis zu zweimal schnellere Excel-Leistung, eine um 50 Prozent schnellere Reaktionszeit bei Webanwendungen und eine zweimal längere Akkulaufzeit bei Videokonferenzen mit Zoom. Insgesamt soll der Akku des MacBook Air sogar ganze 18 Stunden lang halten. Auch die Sicherheit der Macs wird von Apple klar betont. Funktionen wie zum Beispiel Touch-ID, Gatekeeper oder Hardware-verifiziertes sicheres Booten sollen die Geräte zu den, laut Apple, sichersten der Welt machen.

Lohnenswert für Unternehmen?

Ein für Unternehmen wichtiges Thema ist der Support für technische Geräte. Auch hier sieht Apple einen klaren Vorteil der Macs: Hervorgehoben wird, dass sich die Geräte intuitiv bedienen ließen und mit Funktionen wie dem Migrationsassistenten auch ohne die Hilfe von IT-Support problemlos zu benutzen seien. Außerdem könne man mit den Apple Macs insgesamt Geld sparen, da die Betriebskosten durch weniger Support-Tickets und Softwareausgaben geringgehalten werden. Innerhalb von drei Jahren sollen Unternehmen mit den Macs, laut Apple, 843 US-Dollar sparen. Als praktisch wird auch herausgestellt, dass die Mac-Geräte genauso funktionieren wie alle anderen Apple-Devices, die unter anderem auch von Mitarbeitern genutzt werden könnten.

Erfolgreiche Unternehmen die Macs nutzen

Weiter stellt Apple heraus, dass bereits 84 Prozent der "weltweit führenden Innovatoren" die Apple-Devices nutzen. Darunter setzen unter anderem SAP, Salesforce und Target die Geräte erfolgreich in größerem Umfang ein. Insgesamt will Apple mit der Auflistung der Punkte die Unternehmen davon überzeugen ihren Angestellten das, laut Apple, richtige Werkzeug zur Verfügung zu stellen: "Geben Sie Ihrem Team die Geräte, die es liebt, und lassen Sie es an die Arbeit gehen."

