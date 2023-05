Apples hochverzinstes Sparkonto: Beeindruckender Erfolg kurz nach der Einführung

• 4,15 Prozent Jahreszins für "Apple Card"-Nutzer• Gebührenfrei, ohne Mindestanforderungen• 1 Milliarde US-Dollar Einlagen in vier Tagen

Apple’s neues Sparkonto: ein voller Erfolg

Apple hat kürzlich ein neues hochverzinstes Sparkonto auf den Markt gebracht, das "Apple Card"-Nutzern eine attraktive Rendite von 4,15 Prozent bietet. Das Konto wird von Goldman Sachs verwaltet und ist eine exklusive Option für "Apple Card"-Inhaber.

Apples hochverzinstes Sparkonto wurde am 17. April eingeführt und hat laut einem Bericht von Forbes innerhalb von nur vier Tagen beeindruckende eine Milliarde US-Dollar an Einlagen angezogen, was Apples Fähigkeit unterstreicht, seine iPhone-Nutzerbasis von über eine Milliarde Menschen weiter zu monetarisieren. In den ersten vier Tagen wurden mehr als 240.000 hochverzinsliche Sparkonten eröffnet, was nur 0,2 Prozent der geschätzten 120 Millionen US-amerikanischen iPhone-Nutzer entspricht.

Die Vorteile und Funktionen

Das Sparkonto ist gebührenfrei, ohne Mindesteinlagen und Mindestguthaben und kann direkt über die Wallet-App auf dem iPhone eingerichtet und verwaltet werden. Alle "Daily Cash"-Beträge, die Nutzer verdienen, werden automatisch auf ihr Sparkonto eingezahlt. Es gibt keine Begrenzung für die Menge an Daily Cash, die Nutzer verdienen können, und das Ziel für Daily Cash kann jederzeit geändert werden.

Darüber hinaus können Nutzer auch Geld von einem verknüpften Bankkonto oder ihrem "Apple Cash"-Guthaben auf das Sparkonto einzahlen. Sie können Geld per ACH-Überweisung von einem externen Konto auf das Sparkonto einzahlen, um ihre Ersparnisse weiter auszubauen.

Die Benutzer können den Kontostand und die Zinserträge über ein benutzerfreundliches Dashboard in der Wallet-App verfolgen. Geld kann jederzeit kostenlos von dem Sparkonto abgehoben werden, indem es auf ein verknüpftes Bankkonto oder auf die "Apple Cash"-Karte überwiesen wird.

Wie kann man ein Konto eröffnen?

Um das hochverzinsliche Sparkonto zu eröffnen, müssen "Apple Card"-Inhaber ihre Sozialversicherungsnummer oder individuelle Steuerzahleridentifikationsnummer angeben und eine US-Adresse haben. Die Gelder auf dem Konto sind bis zur FDIC-Versicherungssumme staatlich versichert, in der Regel bis zu 250.000 US-Dollar pro Einleger, pro versicherte Bank und pro Eigentümerkategorie.

Der Zugang zum Konto und die Verwaltung der Ersparnisse sind direkt über die Apple Wallet App möglich, die auf iOS 16.4 oder höher laufen muss. Das integrierte Dashboard bietet eine bequeme Möglichkeit, Kontoinformationen und Transaktionen zu überwachen und zu verwalten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: miker / Shutterstock.com, pio3 / Shutterstock.com