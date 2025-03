Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment Registered hat am 27.03.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 SAR. Im Vorjahresquartal hatten 1,37 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,76 Prozent auf 316,4 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 307,9 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,900 SAR eingefahren. Im Vorjahr waren 2,09 SAR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,24 Milliarden SAR. Im Vorjahr waren 1,10 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net