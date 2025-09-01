DAX23.800 -1,0%ESt505.340 -0,5%Top 10 Crypto15,53 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1641 -0,6%Öl68,75 +0,9%Gold3.478 ±0,0%
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag im Minus

02.09.25 09:25 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SAU-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 23,52 SAR abwärts.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 23,52 SAR ab. Bei 23,52 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 23,60 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 1.061.279 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 SAR) erklomm das Papier am 19.12.2024. Gewinne von 23,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,52 SAR erreichte der Anteilsschein am 02.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,78 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 SAR, nach 0,44 SAR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) 407,14 Mrd. SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 470,61 Mrd. SAR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,50 SAR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

