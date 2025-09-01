Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit Kurseinbußen

Kurs der Aramco (Saudi Aramco)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SAU-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 23,53 SAR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in der SAU-Sitzung um 0,3 Prozent auf 23,53 SAR ab. In der Spitze büßte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,42 SAR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,60 SAR. Bisher wurden heute 8.143.971 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 29,00 SAR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 23,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.09.2025 bei 23,42 SAR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 0,47 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,78 SAR je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,44 SAR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel waren 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 präsentieren. Am 10.11.2026 wird Aramco (Saudi Aramco) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,50 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

