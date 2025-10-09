OTS: KfW / KfW Research: Deutscher Markt für Wagniskapital schwächelt im ...
KfW Research: Deutscher Markt für Wagniskapital schwächelt im dritten
Quartal
Frankfurt am Main (ots) -
- Hiesige Start-ups sammeln 1,3 Milliarden Euro ein - 47 Prozent weniger als im
Vorquartal
- Markt trotz Widrigkeiten relativ robust
- US-Investoren weiterhin stark an Deutschland interessiert
Deutsche Start-ups haben im dritten Quartal 2025 weniger Kapital eingeworben als
in den Vorquartalen. Insgesamt sammelten sie rund 1,3 Milliarden Euro ein - das
entspricht einem Rückgang von 47 Prozent gegenüber dem starken zweiten Quartal.
Von April bis Juni wurde das Marktgeschehen allerdings auch von sechs Megarunden
dominiert, bei denen deutlich über 100 Millionen Euro investiert wurden. Im
dritten Quartal gab es lediglich eine solche Megarunde. Die Anzahl der
Transaktionen blieb mit 200 nur geringfügig unter dem Vorquartal.
Das sind Ergebnisse des neuen KfW-Venture-Capital-Dashboards. Damit
veröffentlicht KfW Research quartalsweise Zahlen zum deutschen Markt für
Wagniskapital (Venture Capital).
Sofern das dritte Quartal nur ein Zwischentief darstellt, steuert der deutsche
Venture-Capital-Markt zum Jahresabschluss auf ein ähnliches Niveau wie in den
beiden Vorjahren zu - auf etwa sieben Milliarden Euro. Bislang liegt das
Dealvolumen im laufenden Jahr bei 5,3 Milliarden Euro. Möglich wäre allerdings
auch, dass das Jahresgeschehen bei einem ähnlich schwachen vierten Quartal unter
den Erwartungen bleibt.
"Der deutsche Venture-Capital-Markt zeigt sich angesichts des schwachen
Wirtschaftswachstums, internationaler Handelskonflikte und zwischenzeitlicher
Verwerfungen an den Kapitalmärkten relativ robust", sagt Dr. Dirk Schumacher,
Chefvolkswirt der KfW. "Für Investoren bleibt es derzeit schwierig, aus den
Unternehmen wieder auszusteigen. Der Weg über Börsengänge etwa war angesichts
der fragilen Lage an den Kapitalmärkten über weite Teile des Jahres versperrt.
Eine Belebung der Exit-Kanäle wird zunehmend zum Schlüsselfaktor für das
langfristige Wachstum des Venture-Capital-Markts." Im dritten Quartal gab es
insgesamt 35 Exits aus Unternehmen, in den ersten drei Quartalen waren es 112.
Trotz politischer und wirtschaftlicher Widrigkeiten sind US-Investoren weiterhin
stark auf dem deutschen Markt aktiv. Sie bleiben die wichtigste ausländische
Kapitalquelle für deutsche Start-ups: Im dritten Quartal trugen sie 27 Prozent
der investierten Mittel bei.
Ähnlich wie in Deutschland war auch das Dealvolumen in den EU-Ländern im dritten
Quartal rückläufig. Anders dagegen in Frankreich: Mit 2,9 Milliarden US-Dollar
sammelten die Start-ups dort mehr Kapital ein als in den Vorquartalen. Auch in
den USA und im Vereinigten Königreich verzeichnete der Venture-Capital-Markt
starke Quartale.
Das aktuelle KfW-Venture-Capital-Dashboard von KfW Research finden Sie unter
Venture Capital-Markt in Deutschland | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW
/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/Venture-Capital-Mark
t-in-Deutschland/)
