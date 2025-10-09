DAX24.637 +0,2%Est505.655 +0,1%MSCI World4.352 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,38 +0,5%Gold4.031 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Ottobock BCK222 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen hin -- Ottobock-Aktie vor IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- BYD, Gerresheimer im Fokus
Top News
Immobilieninvestitionen leicht gemacht: Jetzt einsteigen und als Privatanleger profitieren! Immobilieninvestitionen leicht gemacht: Jetzt einsteigen und als Privatanleger profitieren!
Auf und Ab bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT - Geopolitik & Co. im Blick Auf und Ab bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT - Geopolitik & Co. im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

OTS: KfW / KfW Research: Deutscher Markt für Wagniskapital schwächelt im ...

09.10.25 09:02 Uhr

KfW Research: Deutscher Markt für Wagniskapital schwächelt im dritten

Quartal

Frankfurt am Main (ots) -

Wer­bung

- Hiesige Start-ups sammeln 1,3 Milliarden Euro ein - 47 Prozent weniger als im

Vorquartal

- Markt trotz Widrigkeiten relativ robust

- US-Investoren weiterhin stark an Deutschland interessiert

Deutsche Start-ups haben im dritten Quartal 2025 weniger Kapital eingeworben als

in den Vorquartalen. Insgesamt sammelten sie rund 1,3 Milliarden Euro ein - das

Wer­bung

entspricht einem Rückgang von 47 Prozent gegenüber dem starken zweiten Quartal.

Von April bis Juni wurde das Marktgeschehen allerdings auch von sechs Megarunden

dominiert, bei denen deutlich über 100 Millionen Euro investiert wurden. Im

dritten Quartal gab es lediglich eine solche Megarunde. Die Anzahl der

Transaktionen blieb mit 200 nur geringfügig unter dem Vorquartal.

Das sind Ergebnisse des neuen KfW-Venture-Capital-Dashboards. Damit

Wer­bung

veröffentlicht KfW Research quartalsweise Zahlen zum deutschen Markt für

Wagniskapital (Venture Capital).

Sofern das dritte Quartal nur ein Zwischentief darstellt, steuert der deutsche

Venture-Capital-Markt zum Jahresabschluss auf ein ähnliches Niveau wie in den

beiden Vorjahren zu - auf etwa sieben Milliarden Euro. Bislang liegt das

Dealvolumen im laufenden Jahr bei 5,3 Milliarden Euro. Möglich wäre allerdings

auch, dass das Jahresgeschehen bei einem ähnlich schwachen vierten Quartal unter

den Erwartungen bleibt.

"Der deutsche Venture-Capital-Markt zeigt sich angesichts des schwachen

Wirtschaftswachstums, internationaler Handelskonflikte und zwischenzeitlicher

Verwerfungen an den Kapitalmärkten relativ robust", sagt Dr. Dirk Schumacher,

Chefvolkswirt der KfW. "Für Investoren bleibt es derzeit schwierig, aus den

Unternehmen wieder auszusteigen. Der Weg über Börsengänge etwa war angesichts

der fragilen Lage an den Kapitalmärkten über weite Teile des Jahres versperrt.

Eine Belebung der Exit-Kanäle wird zunehmend zum Schlüsselfaktor für das

langfristige Wachstum des Venture-Capital-Markts." Im dritten Quartal gab es

insgesamt 35 Exits aus Unternehmen, in den ersten drei Quartalen waren es 112.

Trotz politischer und wirtschaftlicher Widrigkeiten sind US-Investoren weiterhin

stark auf dem deutschen Markt aktiv. Sie bleiben die wichtigste ausländische

Kapitalquelle für deutsche Start-ups: Im dritten Quartal trugen sie 27 Prozent

der investierten Mittel bei.

Ähnlich wie in Deutschland war auch das Dealvolumen in den EU-Ländern im dritten

Quartal rückläufig. Anders dagegen in Frankreich: Mit 2,9 Milliarden US-Dollar

sammelten die Start-ups dort mehr Kapital ein als in den Vorquartalen. Auch in

den USA und im Vereinigten Königreich verzeichnete der Venture-Capital-Markt

starke Quartale.

Das aktuelle KfW-Venture-Capital-Dashboard von KfW Research finden Sie unter

Venture Capital-Markt in Deutschland | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW

/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/Venture-Capital-Mark

t-in-Deutschland/)

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,

Tel. +49 69 7431 41336

E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6134081

OTS: KfW