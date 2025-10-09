DAX24.662 +0,3%Est505.643 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1612 -0,1%Öl65,90 -0,3%Gold4.045 +0,2%
ROUNDUP: Niedrige Preise belasten Südzucker - Aktie legt dennoch etwas zu

09.10.25 11:51 Uhr
MANNHEIM (dpa-AFX) - Der schwache Zuckermarkt hat Südzucker im ersten Geschäftshalbjahr 2025/26 erheblich belastet. So brach der operative Konzerngewinn ein. Auch der Umsatz war rückläufig. Das Unternehmen bestätigte jedoch den Ende August gesenkten Ausblick für das Geschäftsjahr.

Für die im SDAX gelistete Südzucker-Aktie ging es kurz nach Handelsbeginn zunächst um rund zwei Prozent nach unten, drehte im Handelsverlauf jedoch wieder rund 1,5 Prozent ins Plus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie jedoch nahezu sieben Prozent an Wert verloren.

Für die Analysten von Warburg Research kam der Gewinnrückgang nicht überraschend nach der Senkung der Prognose im August. Das Ausmaß des Rückgangs sei jedoch eine negative Überraschung gewesen.

In den ersten sechs Monaten verbuchte das Zuckergeschäft einen operativen Verlust von 89 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 72 Millionen im Vorjahr. Grund hierfür seien die "drastisch gesunkenen Zuckerpreise und die rückläufige Absatzmenge", so Südzucker laut Mitteilung vom Donnerstag. Dies habe nicht durch gesunkene Herstellungskosten kompensiert werden können. Auch die Biosprit-Tochter CropEnergies musste wegen gesunkener Preise für Ethanol sowie Lebens- und Futtermittel einen Verlust hinnehmen. Der Absatz sank ebenfalls. Einzig im Segment Frucht lief es gut.

Der operative Konzerngewinn brach im Berichtszeitraum auf 42 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Im Vorjahr hatte der Zuckerkonzern noch 269 Millionen Euro erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel deutlich auf 189 Millionen Euro, gegenüber 420 Millionen zuvor. Der Konzernumsatz sank um fast ein Fünftel auf 4,2 Milliarden Euro.

Nachdem Südzucker bereits im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang aufgrund gesunkener Marktpreise hinnehmen musste, schraubte das Management im August seine Erwartungen auch für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Februar 2026 zurück. Erwartet wird seither ein Umsatz von 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro. Das Konzern-Ebitda soll zwischen 470 und 570 Millionen Euro liegen. Beim operativen Ergebnis wird mit 100 bis 200 Millionen gerechnet. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Südzucker noch einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 350 Millionen erzielt./err/mis/men

